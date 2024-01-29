Він зазначає, що якщо з боку США буде затягування процесів щодо підтримки, то це матиме вплив і на об'єднану Європу.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що Європа сама не впорається, якщо Сполучені Штати Америки припинять допомогу Україні, але вірить, що цього не станеться. Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо того, що трапиться, якщо США припинять допомогу Україні, і чи зможе Європа заповнити таку прогалину.

"По-перше, я вірю, що цього не станеться. Що не залишиться одна Європа. І тут питання комплексне. Перше: Європа одна не впорається - на тому рівні, на якому Україна отримувала до цього підтримку: ні зброєю, ні фінансово. Чому? Тому що, напевно, навіть якби вся Європа об'єдналася, вона змогла би дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають вплив. І коли сигнали не дуже позитивні, - вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи", - зауважив Зеленський.

Так, на його думку, якщо так трапиться, що з боку США буде затягування процесів щодо підтримки, то це матиме вплив на об'єднану Європу.

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"І тут є послідовні проблеми. Перше - це дефіцит зброї, фінансів в Україні через те, що я вже сказав. Друге - я думаю, що втратиться союз між Сполученими Штатами Америки і Європою. Третє - Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, і це сигнал Сполучених Штатів того, що Європа залишиться наодинці (серед – УНІАН) країн НАТО, - хто буде протистояти Росії. Тобто це буде серйозна загроза. Путін цим скористається, 100%. І це буде сигнал говорити також про те, що і НАТО не буде таким міцним. Тому що, якщо відколюються Сполучені Штати Америки, ще хтось буде мати іншу думку щодо НАТО, щодо союзу безпекових країн. Чому? Тому що мають економічні стосунки з Російською Федерацію", - сказав президент.

Він висловив думку, що "посиплеться" так само і санкційна політика, адже США, коли підтримують Україну, впливають також і на санкційну політику європейських країн щодо Росії.

"Тому я вважаю, що в цілому: перерозподіл світу – ось, як це називається", - додав Зеленський.

Раніше видання The Washington Post за підсумками інтерв'ю з російськими та європейськими офіційними особами та бізнесменами написало, що у Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв’язки з Китаєм та країнами Глобального півдня.

У публікації зауважується, що Росію "підбадьорив її успіх у стримуванні підтримуваного Заходом українського контрнаступу, після чого у Вашингтоні та Брюсселі виникли політичні безвихідь щодо продовження фінансування Києва".

"На думку Москви, підтримка США вторгнення Ізраїлю в Газу завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох частинах світу. Збіг подій викликав сплеск оптимізму щодо глобальної позиції Росії", - йдеться у тексті.

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