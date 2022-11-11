Росія звела подвійну лінію укріплень на схід від Дніпра - це становить велику небезпеку для ЗСУ і серйозну перешкоду.

Українські військові не мають сумніву в тому, що Росія має намір влаштувати у Херсоні криваві провокації.

Як повідомив український командир з позивним "Кріт" російській службі BBC, Росія, ймовірно, має намір заманити в пастку українські Збройні сили і їх оточити.

"Але росіянам це не вдасться. Наша розвідка працює краще, ніж їхня. Ми знаємо про їхні плани, і про те, які війська знаходяться перед нами. Крок за кроком - ми прийдемо до перемоги", - сказав він.

Але якщо російська пастка все ж існує, армія РФ може "захлопнути" її в момент наступу українських військ, пишуть журналісти.

"Російські війська могли закласти вибухівку під будівлі, залишити міни і придорожні фугаси. Як тільки українці рушать вперед, вони стануть ціллю для російської артилерії на лівому (східному) березі річки", - йдеться в публікації.

Крім того, Росія звела подвійну лінію укріплень на схід від Дніпра - і, разом з найбільшою річкою, все це становить велику небезпеку для ЗСУ і серйозну перешкоду: "Саме тому українське командування закликало до обережності після того, як росіяни заявили про відступ з Херсона".

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

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