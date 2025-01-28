Ці сили підготовлені за застарілою програмою, але війська Пхеньяна вчаться сучаних реалій та адаптуються.

Північнокорейські військові, які беруть участь у війні Росії проти України, застосовують тактику, що межує із самогубством. Солдати, опинившись у безвиході, підривають гранати, щоб уникнути полону, йдеться у матеріалі CNN.

Один із таких інцидентів зафіксований на відео: поранений північнокорейський солдат, лежачи на землі, підірвав гранату біля своєї голови, коли до нього наблизився український боєць. Його останніми словами були: "Генерал Кім Чен Ин".

"Вони використовують гранати, а це означає, що вони можуть підірвати себе", — розповідає командир 6-ї ССО з позивним "Покемон"."Вони йдуть у бій до останнього і не здаються навіть у безвихідних ситуаціях".

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Застаріла підготовка для сучасної війни

Попри високу дисципліну та фізичну підготовку, північнокорейські солдати не пристосовані до реалій сучасного бойового середовища. "У кращому випадку вони готові до реалій війни 1980 року", — зазначає "Покемон". Найбільші труднощі для них створюють дрони, які є невід’ємною частиною війни в Україні.

Українські спецпризначенці розповідають, що солдати з Північної Кореї діють за архаїчними схемами, часто проводячи масові фронтальні атаки на одні й ті самі позиції, незважаючи на великі втрати.

Командир роти з позивним "Амур" зазначає, що північнокорейські військові часто знімають бронежилети та каски, щоб бути легшими та швидшими під час піхотних атак:

"Вони дуже маневрені, бігають і рухаються дуже швидко. Їх важко зловити, особливо безпілотником".

Солдати навмисно використовують непрямі маршрути, щоб заплутати противника. Крім того, вони залишають протитанкові міни на дорогах, щоб уповільнити пересування українських військових.

Мінімальне спорядження та підроблені документи

Серед речей, знайдених у загиблих північнокорейських солдатів, українські військові виявили мінімальний набір для виживання: воду, боєприпаси, кілька гранат і мінімум особистих речей. Наплічники часто містять більше боєприпасів, ніж їжі чи теплого одягу.

У речах північнокорейських військових було виявлено підроблені російські документи. Один із них ідентифікував 29-річного солдата, який начебто походив із Туви, регіону Росії. Однак ДНК-тести довели, що ці військові - вихідці зі Східної Азії.

Серед знайдених документів були нотатки з обіцянками вірності лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину. Ці записи містили обіцянки проявити хоробрість і висміювання ворога:

"Молот смерті в невідомість і маріонетковий смітник не за горами. Ми володіємо потужною силою, яка змушує їх тремтіти від страху".

"Я продемонструю безприкладну хоробрість у повній мірі. Світе, дивись уважно".

Українські військові припускають, що ці записки могли бути частиною пропагандистської кампанії, щоб мотивувати солдатів або забезпечити захист їхніх родин у разі загибелі.

Тактика і втрати

Попри архаїчну підготовку, північнокорейські солдати швидко адаптуються до реалій сучасної війни. В одному з їхніх інструктажів пропонувалося використовувати солдатів як приманку для дронів:

"Коли дрон помічений... на відстані приблизно 10-12 метрів, один із трьох повинен його беззастережно заманити, а двоє інших повинні прицілитися і вистрілити".

Українські спецпризначенці також відзначають точність стрільби північнокорейських військових, які збивають дрони на відстані до 100 метрів.

Північнокорейські солдати, за словами українських військових, не беруть полонених і часто вдаються до страт. Утім, їхня тактика призводить до значних втрат, оскільки сучасна зброя та методи ведення війни України переважають підготовку північнокорейських військ.

Війська КНДР в Україні - важливі новини

Раніше деякі західні ЗМІ повідомили, що Північна Корея може надіслати додаткові сили на підтримку РФ. Зазначається, що це може статися на тлі великих втрат північнокорейських військ у Курській області.

Водночас Sky News відзначає, що північнокорейські війська могли відступити від лінії фронту. Журналісти вважають, що бійці КНДР або роблять висновки з помилок, допущених під час перших зіткнень із Силами оборони України, або займаються лікуванням поранених, або чекають на підкріплення.

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