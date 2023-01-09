На сьогодні судно знаходиться на 35 судноремонтному заводі в Мурманську.

Військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даним розвідки, судно зараз перебуває в аварійному стані. Воно знаходиться на 35 судноремонтному заводі (Мурманськ).

"Щоб продовжити ремонтні роботи, нещодавно було прийнято рішення про переведення корабля із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу. Втім, ще на стадії підготовки до переміщення з’ясувалось, що крейсер взагалі не здатен переміщатися власним ходом. Відтак, була здійснена спроба переміщення за допомогою кількох буксирів", - йдеться у повідомленні.

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Однак, як зазначили в розвідці, це також виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля. Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнєцова" в принципі не дозволяє спускати його на воду.

"В такому разі він з високою долею вірогідності перекинеться на бік і потоне. При обстеженні водолазними командами корпусу корабля було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби піддались значній корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини. Посадові особи 35 судноремонтного заводу та керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність за поточний стан справ. Наразі неможливо навіть встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що командування флоту висунуло штрафні санкції на 1,5 млрд рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. Своєю чергою менеджментом підприємства оприлюднено лист, в якому зазначено, що завод не винен у доведенні корабля до поточного плачевного стану.

"З високою долею вірогідності винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт. За наявними даними, на сьогодні не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту "Адмірала Кузнєцова" і повернення його на службу", - підсумували в ГУР.

Стан російський флот

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 16 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери. Найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва", потоплений ВМС України навесні 2022 року.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, роль Чорноморського флоту "на 70% зведена нанівець, бо він вже не може виконувати свої функції".

22 грудня повідомлялося, що на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов", що знаходиться на ремонті у Мурманську, сталась пожежа. Міноборони РФ планує передати корабель до складу Військово-морського флоту не раніше, ніж у 2024 році.

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