За його словами, треба пробудити Європу і перетворити її на справжнього глобального гравця.

У понеділок, 6 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що реваншистську антиєвропейську диктатуру та Росію можна зупинити за допомогою переважаючої оборонної потужності, а тому потрібне спільне нарощування промисловості.

"Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати існуючі проблеми. Жодна країна не може допомогти Україні та захистити Європу самотужки. Ми можемо цього досягти лише колективними зусиллями", - цитує прес-служба МЗС Кулебу.

На думку українського міністра, успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових:

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створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС;

довгострокове планування, контракти та закупівлі.

посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

За словами Кулеби, наразі вже зроблено багато сміливих кроків, щоб пробудити Європу і перетворити її на справжнього глобального гравця. Однак потрібно зробити ще більше, щоб зробити можливими перемогу України та довготривалий мир у всій Європі.

Війна в Україні - допомога Європи

Естонія, Франція і Польща закликали терміново підвищити оборонну готовність Європи, оскільки зараз вона перебуває в "гонці з часом".

Раніше стало відомо, що Україна може стати повноправним членом програми підтримки оборонної промисловості Європейського Союзу, що допоможе використати досвід країни та наблизить її до вступу

Єврокомісія пропонує Європейському союзу способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в "режим військової економіки" у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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