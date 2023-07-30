Морський піхотинець 35-ої ОБМП, яка брала безпосередню участь у звільненні села на Донеччині, вказав, що ЗСУ було "нелегко". Регулярна армія РФ навмисне відійшла з "перших" вулиць Старомайорського й намагалася розстріляти "лоб в лоб" позиції армії України.

Морський піхотинець 35-ої ОБМП з позивним "Дикий" розкрив деталі звільнення села Старомайорське (Донецька область), яке вдалося деокупувати 27 липня.

За його словами, окупантів не було на "перших" вулицях Старомайорського, вони відійшли трохи далі та спробували розстріляти ЗСУ "лоб в лоб" з танків. Проте плани ворога зірвала пильність української артилерії. Відповідний ролик із розповіддю бійця показав український журналіст Андрій Цаплієнко.

"На самих перших вулицях, коли наші підрозділи заходили, то їх там навіть не було. Вони трохи далі стояли і коригували вогонь танками та різноманітними засобами артилерії. В основному танками просто виїжджали "лоб в лоб" і намагалися розстрілювати. Але ж наша артилерія теж все бачить", - вказав "Дикий".

Захисник підкреслив, що росіяни продовжують не шкодувати "своїх" та відправляти окупантів на "м'ясні" бої.

"Їхня тактика "навали" живою силою вже взагалі не практикується у світі, але для них - це постійна тактика. Засилати оцих "русских ванек" просто на м'ясо та підраховані розрахунки кулеметів", - підкреслив військовий.

Також він додав, зазвичай в таких "лобових атаках" слабке місце РФ - щойно мобілізовані. Проте в боях за Старомайорське брали участь і регулярні війська РФ: "Мобілізовані завжди тікають. Але там була і регулярна армія. У цьому плані я не скажу, що нам було дуже легко. Вони на своїх рубежах давали нам сильну відсіч, поки ми натиском пробували (пробитися - УНІАН) з тої, чи іншої сторони. Прощупати, де ліпше піти, щоб зачистити дані вулиці", - розповів боєць 35-ої ОБМП ЗСУ.

У боях за Старомайорське армія РФ була сильно деморалізована - експерт

Нагадаємо, вперше про звільнення села Старомайорське (Донецька область) ЗСУ повідомили 27 липня. Наступного дня у ранковому зведенні інформацію про звільнення Старомайорського також підтвердив Генштаб.

Пізніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко уточнив, що на цій ділянці Шахтарського напрямку діяли 127-а мотострілецька дивізія і 60-а окрема механізована бригада. Остання була сильно деморалізована, а солдат 60-ї дивізії вирвали у бій з "теплих" окопів, зазначав Коваленко.

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