Пошкоджена виробнича база заводу, що спричинило серйозні проблеми для агресора.

Смоленський авіаційний завод "втомився" після нанесення удару по ньому, як і багато інших об’єктів, які використовуються рашистами для агресії і геноцидної війни проти України.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в телемарафоні.

При цьому зазначив, що в результаті влучення, на російському заводі пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва, що спричинило серйозні проблеми для агресора.

Відео дня

"Мова йде про підприємство, яке задіяне у виробництві різних модифікаційних ракет Х-59. Це ті ракети, які випускаються по українській, насамперед, цивільній інфраструктурі, цивільним об’єктам і забирають життя мирних громадян", - наголосив він.

Юсов підкреслив, що такі вибухи будуть в Росії продовжуватися й надалі.

Удар по заводу в Смоленську - деталі

1 жовтня БПЛА атакували Смоленський авіаційний завод з виробництва ракет Х-59. Раніше ГУР Міноборони підтвердило, що внаслідок атаки виробничі потужності Смоленського авіаційного заводу зазнали значних пошкоджень.

При цьому нагадали, що ракета Х-59 - це російська боєголовка класу "повітря-земля", яка здатна долати 280 км відстані. Саме нею армія РФ найчастіше обстрілює військові та цивільні об’єкти в Україні. Ракетами Х-59 окупант найбільше тероризував під час повітряних атак Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області.

Вас також можуть зацікавити новини: