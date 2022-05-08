Також у Маріуполі було знищено близько 60 танків та пошкоджено 30.

Захисники Маріуполя продовжують наносити колосальні втрати російським окупантам, що прийшли на нашу землю.

За даними полку "Азов", станом на 1 травня його бійцями було ліквідовано понад 2,5 тисячі живої сили противника, ще 5 тис. вдалося поранити.

"Ми також знищили понад 60 танків і підбили 30. Це понад 10% усіх втрат ворога по всій країні. Така ж майже ситуація з БТР, артилерійськими системами", – повідомив офіцер розвідки управління полку" Азов "Ілля Самойленко на брифінгу з"Азовсталі".

Самойленко зазначив, що захисники Маріуполя зробили це без підтримки авіації і артилерії. І уточнив, що були такі дні, коли близько половина усіх російських літаків брала участь у нанесенні ударів по місту.

"І ми отримали нуль підтримки... Нас залишили самих по собі. І ми були залишені самі по собі протягом останніх 8 років", – сказав Самойленко.

Маріуполь перебуває в облозі з перших днів повномасштабного вторгнення. У місті досі залишаються понад 100 тисяч мирних жителів, а також захисники з полку "Азов" і морські піхотинці. Внаслідок обстрілів пошкоджено 90% інфраструктури міста.

На сьогодні всі жінки, діти і люди похилого віку, які перебували на території "Азовсталі", евакуйовані. Ця частина Маріупольської гуманітарної операції завершена.

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