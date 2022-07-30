Ймовірно, їх переправили, оскільки не хотіли вбити ракетними обстрілами.

З Оленівської колонії за два дні до обстрілів були вивезені до Калинівки якісь топові ув'язнені.

Про це повідомив правозахисник, засновник Східної Правозахисної Групи Павло Лисянський в ефірі "Еспресо".

На його думку, окупанти могли вивезти в'язнів, яких не хотіли вбити.

"Оскільки я давно займаюся місцями позбавлення волі, тому перевірив, що два дні тому у Калинівську колонію був здійснений етап, тобто вивозили якихось топових ув'язнених з Оленівської колонії. Я продовжую вивчати, кого з Оленівки перекидали на Калинівку, тому що могли переправити тих, кого не хотіли навмисно вбити цими ракетними обстрілами", - зазначив правозахисник.

За словами Лисянського, у 2018 році у Ростові відбулася сходка "злодіїв у законі". Тоді російський криміналітет оголосив контроль приблизно над 20 в'язницями ОРДЛО.

"Тому причин трагедії в Оленівки могло бути декілька. І на сьогодні, якщо проаналізувати стан деяких речей на тимчасово окупованих територіях, то, наприклад, у місті Світлодарськ, яке має ТЕС, зараз відсутні електро та водопостачання, люди готують на вулицях. Відповідно, у колоніях годують в останню чергу, тому є великий шанс, що міг відбутися бунт або ще щось і для того, аби розв'язати це питання, окупанти могли навмисно завдати удар. Таким чином, цим ударом планувалось налякати українських військовополонених і поставити крапку у заворушеннях ув'язнених на тимчасово окупованих територіях", - припустив експерт.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Наразі Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих полонених в Оленівці.

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