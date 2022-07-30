Посадовець також розповів, що запросив у російської сторони інформацію про загиблих і поранених військовополонених.

Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих полонених в Оленівці Донецької області.

Про це Суспільному розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі єдиного телемарафону.

"Я вчора (29 липня — УНІАН) офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного хреста, до Моніторингової місії ООН, до їхніх керівників з тим, щоб як уповноваженому Верховної Ради з прав людини мені надали можливість відвідати це місце воєнного злочину", - сказав Лубінець.

Він нагадав, що міжнародні інституції, у першу чергу ООН і МКЧХ, були гарантами безпеки, коли бійці виходили з "Азовсталі". "Вони гарантували їхню безпеку і повернення додому через процедуру обміну. І ми вимагаємо, щоб вони цього дотримувалися. І так само надали мені особисто можливість, щоб я туди прибув", - сказав Лубінець. При цьому зазначив, що звернувся до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з пропозицією прибути разом із ним до Оленівки.

"Щоб у нашій присутності експерти-міжнародники взяли проби ґрунту, матеріалів, щоб було абсолютно відкрите розслідування", - сказав Лубінець.

Він також повідомив, що вимагає від РФ відвідати поранених в Оленівці українських військовополонених.

"Обов’язкове відвідування поранених. Свідчення поранених слугуватимуть додатковим доказом того, що насправді там відбулося: як відбувався процес переведення, що казали хлопцям, чому їх переводять і саме в цей барак. Наскільки ми знаємо, позитивних змін в умовах тримання там не було", — пояснив Лубінець.

Він також повідомив, що українська сторона почала процедуру повернення тіл загиблих військовослужбовців, які утримувалися в Оленівці.

Посадовець також розповів, що запросив у російської сторони інформацію про загиблих і поранених військовополонених.

"Поки що ми не отримали списки. А я знаю, що у російської сторони вони є, але на даний час ми їх не отримали", - сказав омбудсмен.

Лубінець розповів, що є підстави вважати, що йдеться про військову операцію, яка давно готувалася.

"Цей барак був побудований окремо. Для нас це показник того, що це військова операція давно готувалася", — пояснив омбудсмен.

Крім того, за словами Лубінця, про підготовку до спецоперації свідчить і те, що на окремих телеграм-каналах ще в червні обговорювалося, що українські Збройні сили будуть бити по Оленівці.

"Ми припускаємо, що це був вибух зсередини будівлі. Оскільки бараки, розташовані поруч, не постраждали. Навіть скло не постраждало. Думаю, що всі військові експерти в один голос скажуть, що це у принципі неможливо, якщо б у барак влучила будь-яка ракета. Так само не постраждали якимось, напевно, дивом, російські військові, які там знаходилися. Жоден працівник цієї виправної установи теж не постраждав", - сказав Лубінець.

Як один з варіантів, який розглядається, цей злочин вчинили, щоб приховати те, що там відбувалося. Факти катувань, неналежного тримання.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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