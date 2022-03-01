Ворог широко застосовує ДРГ для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

З початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06.00.

Зазначається, що ворог наразі широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

У Генштабі інформують, що на Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку.

У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками.

На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗС У, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.

На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагається вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони.

"Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні рубежі оборони та критично важливі об’єкти державної інфраструктури не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці. Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ", - зазначили у Генштабі.

Наголошується, що стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної здачі в полон цілими підрозділами.

Про загальні втрати ворога буде повідомлено трохи згодом, зазнали у Генштабі.

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