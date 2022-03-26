Днями у Великій Новосілці хлопчик знайшов бойовий елемент ракети "Торнадо-С". Снаряд здетонував, і дитина отримала несумісні з життям тілесні ушкодження.

З початку вторгнення РФ на Донеччині від вибуху снарядів загинуло 18 дітей, ще 29 отримали травми.

Про це повідомили у Національній поліції.

"Попередньо з початку повномасштабної війни тільки на Донеччині від вибуху снарядів загинуло 18 дітей, ще 29 отримали травми. Дані є неточними, оскільки у деяких населених пунктах області встановити реальну кількість загиблих та травмованих наразі неможливо", - сказано в повідомленні.

В Нацполіції наголошують, що багато вибухонебезпечних предметів залишаються лежати на землі: уламки від снарядів, спеціальні механізми, які розриваються з часом. "Днями у Великій Новосілці хлопчик знайшов бойовий елемент ракети "Торнадо-С". Снаряд здетонував, і дитина отримала несумісні з життям тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні.

У Нацполіції наголошують, що в разі виявлення вибухонебезпечного пристрою заборонено: наближатися до предмета; пересувати його або брати до рук; розряджати, кидати, вдаряти по ньому; розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет;приносити предмет додому, у двір, до школи.

Потрібно негайно повідомити про знахідку у поліцію, Держслужбу з надзвичайних ситуацій за номером "101" або дорослим.

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