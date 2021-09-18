За тиждень на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 641 особа, а на контрольовану територію – 9 777 осіб.

Окупанти продовжують блокувати рух у більшості дорожніх коридорів на Донбасі - з семи відкритих контрольних пунктів в’їзду-виїзду повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській".

Про це повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ України.

Так, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" російські найманці здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. За ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 609 осіб та 103 одиниць транспорту до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 471 особа та 117 автомобілів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

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"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" за тиждень на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 641 особа, а на контрольовану територію – 9 777 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, на засіданні ТКГ українська сторона закликала забезпечити розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Автор: Тамара Отовська