Українська сторона закликала забезпечити розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій.

Українська сторона на переговорах у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі закликає російську сторону прискорити підготовку до одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб.

Як повідомляє українська делегація для участі у ТКГ у Facebook, сьогодні під час чергового засідання в режимі відеоконференції вона закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, ухвалених за участю російського керівництва та держав-посередників, Франції та Німеччини, зокрема під час Паризького саміту у грудні 2020 року.

На засіданні було порушено питання щодо обміну утримуваними.

Також українська сторона закликала забезпечити розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій. Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україною послідовно 31 серпня та додатково підтверджені сьогодні.

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Перший заступник глави української делегації у ТКГ, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков ще раз підкреслив, що розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій врешті дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Українська сторона сьогодні також вимагала забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню та негайно припинити його порушення. Також російську сторону закликали зосередитися на відповідальній роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав "нормандського формату", зокрема Паризького саміту.

"Російська делегація не припиняє свої спроби залучити до роботи гуманітарної підгрупи громадянку України Майю Пирогову, засуджену українським судом за тероризм. Наша делегація розцінює це як свідоме намагання заблокувати обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання заплановане на 29 вересня.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українська сторона в ТКГ вимагала від РФ не порушувати перемир'я на Донбасі.

Автор: Інна Андаліцька