Він зазначив, що якщо ЗСУ швидко отримають західну далекобійну зброю, то розпочнеться дуель артилерій і радянщина програє Заходу.

Українські військові зможуть швидко вибити з Сєвєродонецька російських окупантів, якщо отримають від Заходу далекобійні гармати.

Про це повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За словами Гайдая, в даний час окупанти потужно гатять по промзоні, яку контролюють Збройні сили. Якщо ж армія отримає потрібне озброєння, то виграє у росіян дуель артилерій.

"Росіяни притримуються своєї примітивної тактики: рясні обстріли артилерії, після - спроби прориву. Те саме відбувалося в уже знищених Рубіжному та Попасній. Ворог потужно гатить по промзоні, яку ми контролюємо. Якщо ми швидко отримаємо західну далекобійну зброю, то розпочнеться дуель артилерій. Радянщина програє Заходу, і наші захисники зможуть зачистити Сєвєродонецьк за два-три дні", - наголосив Гайдай.

За його словами, у місті тривають вуличні бої. Трасу Лисичанськ-Бахмут росіяни не контролюють, але постійно штурмують.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов заявив, що те, що росіяни перекидують сили із Запорізького напрямку фронту на інший, говорить про те, що вони хочуть завоювати Сєвєродонецьк.

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