Дані щодо постраждалих в результаті ракетного удару не змінилися - загинула 1 людина і 6 осіб зазнало поранень.

Сьогоднішній обстріл по центру Краматорська був здійснений ракетою типу "Іскандер".

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на зараз 1 людина загинула, 6 осіб зазнало поранень. Це був удар по центру міста. Спочатку по польоту і удару було схоже на авіаційну бомбу, але зараз експерти буквально півтори години тому, повідомили, що це ракета типу "Іскандер", - поінформував Кириленко.

Він додав, що вся необхідна медична допомога постраждалим надана.

"Людина яка загинула, перебувала у дворі, усередині між будинками, саме там, куди влучила ракета", - сказав Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, що обстріли сьогодні також відбувалися в Слов’янську і по всій лінії фронту та вкотре закликав всіх мирних мешканців евакуюватися.

"В Авдіївці 2 людини загинули. Авдіївка одна з найгарячіших точок, яка потерпає від обстрілів. Так само Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Бахмут. Ворог гатить по всій цивільній інфраструктурі", - підкреслив Кириленко.

Крім того голова Донецької ОВА зауважив, що сьогодні відбулася нарада по підготовці області до опалювального сезону, де йшлося про умови, за яких його можливо буде пройти, щоб мешканці області не постраждали від переохолодження.

"Виключно з мінімальною кількістю жителів області саме в осінньо-зимовий період - тільки так. Тому що існує загроза того, що навіть при переході на альтернативні джерела самі електромережі не витримають напруги і навантаження, яке буде завдано електроприладами. Кожному меру міста мною поставлене завдання, щоб людей до настання опалювального сезону і навіть перед ним, максимально евакуювати", - поінформував Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, по центральній частині Краматорська окупанти завдали авіаракетного удару. Від удару постраждали шість будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Попередньо повідомлялося про 1 загиблу особу та 6 поранених.

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