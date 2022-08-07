Остаточні втрати ворога ще дорозвідуються.

За добу на південному напрямку українські бійці знищили понад 70 російських окупантів та чотири зенітно-ракетних систем С-300.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашою штурмовою авіацією із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєння та техніки, по складу боєприпасів та радіолокаційній станції", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника.

"Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще 1 польовий склад боєприпасів, а "довгу" армію скорочено на 72 рашисти", - повідомляють в ОК.

Також зазначається, що остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Нагадаємо, на Миколаївщині українські військові знищили російський безпілотник. У Повітряному командуванні "Південь" наголосили, що "спокою загарбникам в українському небі не буде".

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