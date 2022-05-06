Упродовж дня на Донецькому та Луганському напрямках військові успішно відбили 11 атак ворога.

На Донецькому та Луганському напрямках за добу українські військові знищили сім ворожих безпілотників, вісім танків та 11 одиниць бойової броньованої техніки.

Як повідомляється на Facebook-сторінці операції Об'єднаних сил, упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Як повідомляв УНІАН, українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським фашистам. Зокрема 5 травня наші захисники відбили 2 атаки окупантів.

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