Також серед втрат окупантів 217 танків, 900 бойових броньованих машин, 90 артилерійських систем, 42 одиниці реактивних систем залпового вогню, 11 засобів протиповітряної оборони.

З початку російського вторгнення в Україну загальні бойові втрати особового складу противника становлять близько 9 тис. осіб.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Також серед втрат 217 танків, 900 ББМ, 90 артилерійських систем, 42 од. РСЗВ, 11 засобів ППО, 30 літаків (інформація уточнюється), 31 гелікоптер (інформація уточнюється), 374 од. автомобільної техніки, 2 легкі швидкісні катери, 60 цистерн з ППМ, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилов, зараз РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців.

А в Києві полонені російські військові вперше поспілкувалися з журналістами.

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