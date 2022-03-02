Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що в цей час РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців.
Про це він повідомив у ефір інформаційного телемарафону.
Цифра збільшується. На сьогодні РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. За нашими розрахунками, загинули приблизно 6 тис., інші ще десь бродять, тому що вони побігли від цієї війни...", - зазначив Данилов.
Він додав, що російські військові вирішили, що в лютому в Україні є квіти.
"Насправді тут є квіти й вони мають назву "півонії". Наша артилерія "півоніями" криє всіх людей, які прийшли із загарбницькими намірами на нашу землю.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.