За його словами, з них загинули приблизно 6 тис., а "інші ще десь блукають, тому що вони побігли від цієї війни".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що в цей час РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців.

Про це він повідомив у ефір інформаційного телемарафону.

Цифра збільшується. На сьогодні РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. За нашими розрахунками, загинули приблизно 6 тис., інші ще десь бродять, тому що вони побігли від цієї війни...", - зазначив Данилов.

Він додав, що російські військові вирішили, що в лютому в Україні є квіти.

"Насправді тут є квіти й вони мають назву "півонії". Наша артилерія "півоніями" криє всіх людей, які прийшли із загарбницькими намірами на нашу землю.

Війна проти України: