Дівчина під час бомбардування втратила бабусю та собак.

Українка з Маріуполя розповіла, як російські окупанти знищили драматичний театр у Маріуполі, де ховалися люди. Дівчина перебувала в будівлі під час авіаудару.

Про це розповіла мешканка Маріуполя Марія.

Дівчина перебувала в підвалі драмтеатру. 27-річна Марія близько 10:00 пішла до головного входу, де роздавали окріп. Саме в цей момент російські військові скинули на будівлю бомбу.

"Я чую свист. Мене схопив чоловік, який стояв поруч, нахилив, притиснув до стіни, накрив собою і на нас почали падати шибки, цеглини, шматки стіни. Коли все зупинилося, я підняла голову, але чоловік швидко зник. Я побачила, що зі сходинок, мабуть вибуховою хвилею, відкинуло чоловіка й він впав обличчям на шматки шибок. Поруч поранена жінка, величезна калюжа крові. Вона його штовхала, щоб він встав", - згадує дівчина.

Вона зазначила, що люди бігали в метушні, кричали, а діти кликали мам.

"Був величезний завал. Бігали люди, кричали, кликали батьків. Були втрачені діти, шукали мам. Хто міг, той виводив дітей та намагався їх заспокоїти. Бомба впала прямо в зал, де ми сиділи", - розповіла Марія.

У той кошмарний день у неї загинули бабуся та собаки, які були її сім'єю.

"Люди почали виходити з драмтеатру, але почався знову обстріл й люди просто кинулися в розсипну. Я нікуди не пішла, тому що не знала, куди йти", - зазначила дівчина.

Марія пішки дійшла до Бердянська. Ночувала там, де дозволяли жителі сіл. Вже в Бердянську дівчина потрапила в евакуаційний автобус та змогла доїхати до Запоріжжя, де її вже чекали друзі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 березня російські війська скинули бомбу на будівлю драмтеатру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище, і через тривалий обстріл довго час не було інформації про постраждалих.

Станом на 25 березня стало відомо, що у будівлі театру могли загинути близько 300 осіб.

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