Антон Геращенко / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко публічно звернувся до глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

"Невловимі кадирівці на теренах України. Російська пропаганда надривно сурмить про те, що ось-ось в Україну прийдуть "кадирівці" і всім все покажуть. Публічно звертаюся до Рамзана Кадирова. Чого ти відсиджуєшся в Чечні? Приїжджай до нас в Україну. Очоль штурм Києва, Харкова чи Маріуполя і покажи свою майстерність і відданість Путіну не в Instagram, а на полі битви", - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Також він додав, що всі люди смертні. Тільки от українські військові гинуть героями, а росіяни, буряти і чеченці загинуть "як паршива сарана".

"Всі люди смертні. І росіяни, і буряти, і чеченці, і українці. Але українці гинуть смертю героїв, захищаючи свій будинок, свою землю! А ви, росіяни, буряти, чеченці та інші загинете тут як паршива сарана, яка прийшла підло грабувати чужий будинок. Не варто боятися цих байок і казок про чеченців та інших. Наші кулі, "Гради", арта, ПТУРи разять їх також як всіх інших окупантів", - додав Геращенко.

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