Окупанти продовжують збільшувати вогневу активність із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що з початку року Російська Федерація перекинула на тимчасово окупований Донбас партію танків, реактивних систем залпового вогню, спеціальну техніку, 335 тонн боєприпасів та 19 тис. тонн пального.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

«З території РФ не припиняється логістична підтримка окупаційних адміністрацій. З початку року на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей було переміщено близько 19 тис. тонн пального, 335 тонн боєприпасів, 35 автомобілі, 3 танки, реактивні системи залпового вогню та спеціальну техніку», - заявив він.

Також, за словами Хомчака, противник періодично грубо, нехтуючи домовленостями щодо дотримання повного та всеосяжного припинення вогню, продовжує збільшувати вогневу активність із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, в тому числі із застосуванням артилерії калібру 122 мм та мінометів – 82 мм та 120 мм.

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Крім того, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Хомчак наголосив, що російсько-окупаційні війська утримують в готовності до застосування чергові підрозділи артилерії у визначених напрямках, у тому числі, в населених пунктах на ТОТ України.

Загострення на Донбасі: обстріл під Шумами 26 березня

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила Про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Костянтин Гончаров