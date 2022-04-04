Російські літаки можуть продовжити наносити ракетно-бомбові удари, використовуючи білоруські аеродроми.

На Поліському напрямку зберігається загроза нанесення повітряних ударів по різних об'єктах, у тому числі цивільної інфраструктури, російськими літаками.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 12.00, опублікованій у Facebook.

"На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, на Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та розпочав їх подальше переміщення.

Також на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська. Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

Водночас на Волинському напрямку обстановка змін не зазнала. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь, силами до чотирьох батальйонних тактичних груп, продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

Як писав УНІАН, російські загарбницькі війська розгортають елементи наступального угруповання на сході України. Крім того, спостерігається переміщення підрозділів східного військового округу та повітряно-десантних військ з території Білорусі до РФ.

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