Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вже як мінімум десятки тисяч українців вивезені на територію Росії та на тимчасово окуповані нею території України.
Про це він сказав у своєму зверненні до парламенту Греції, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.
"Росія почала нову депортацію людей з півдня України. Вже як мінімум десятки тисяч наших людей вивезені на територію Росії та на тимчасово окуповані нею території України. Це жителі Маріуполя та інших міст і громад, які опинилися під ударами російських військ", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що це - примусове переселення людей Росією.
"Росія абсолютно переконана у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності", - закликав президент.
Зеленський також закликав врятувати Одесу від ймовірності знищення, якому піддався Маріуполь.
"Ми повинні знайти всіх депортованих Росією людей. Ми повинні врятувати хоча б тих у Маріуполі, хто ще живий, і хто може бути врятований", - підкреслив він.
Також Зеленський закликав греків створити "новий союз друзів, який зможе врятувати українців і греків півдня нашої держави", і який зможе допомогти Маріуполю.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
6 квітня 2022 року окупанти розпочали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній їм частині Маріуполя.
7 квітня 2022 року стало відомо про те, що російські загарбницькі війська насильно вивезли персонал і пацієнтів з ще однієї лікарні Маріуполя.