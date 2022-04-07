Президент закликає врятувати людей в Маріуполі та зберегти Одесу від знищення.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вже як мінімум десятки тисяч українців вивезені на територію Росії та на тимчасово окуповані нею території України.

Про це він сказав у своєму зверненні до парламенту Греції, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Росія почала нову депортацію людей з півдня України. Вже як мінімум десятки тисяч наших людей вивезені на територію Росії та на тимчасово окуповані нею території України. Це жителі Маріуполя та інших міст і громад, які опинилися під ударами російських військ", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що це - примусове переселення людей Росією.

"Росія абсолютно переконана у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності", - закликав президент.

Зеленський також закликав врятувати Одесу від ймовірності знищення, якому піддався Маріуполь.

"Ми повинні знайти всіх депортованих Росією людей. Ми повинні врятувати хоча б тих у Маріуполі, хто ще живий, і хто може бути врятований", - підкреслив він.

Також Зеленський закликав греків створити "новий союз друзів, який зможе врятувати українців і греків півдня нашої держави", і який зможе допомогти Маріуполю.

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