У нас є всього три місяці, щоб запобігти цій "зраді", вважає Річард Кемп.

Західні країни можуть "зрадити" Україну і дати Росії перемогти. Результат повномасштабного вторгнення країни-агресорки визначить і те, наскільки Путіну вдасться маніпулювати на темі газу.

Про це в інтерв'ю The Telegraph заявив колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп.

На його думку, в України є всього три місяці, щоб запобігти "зимовій зраді". Повномасштабна війна може зануритися у фазу "глибокої заморозки", а країни-союзники почнуть тиснути на президента Володимира Зеленського, зазначив Кемп.

"Україна ось-ось вступить в період максимальної вразливості, коли на сцену прибуває традиційний союзник Росії - генерал Зима, і Кремль закручує енергетичні гвинти проти тремтячих європейських прихильників Києва. На полі бою зима вплине на обидві сторони... Зима, як правило, сприяє тим, хто обороняється, у цю пору краще може знайти укриття і тепло, в той час як пересування пішки і на машині, більш необхідне для нападників, утруднено спочатку брудом, а потім снігом. Це може дозволити українській армії утримати те, що у неї є зараз, але завадить їй повернути будь-яку значну частину великих територій, що знаходяться під пануванням Росії", - вважає британський полковник.

Однак зима вплине на результат війни не тільки на фронті. Холод матиме найбільший стратегічний вплив не в Україні, а в інших європейських країнах. На думку Кемпа, союзникам нашої країни набридне "морозний пейзаж" і економічна криза, через що вони можуть почати тиснути на Зеленського, щоб той йшов на поступки, які будуть на руку Путіну.

"У той час як європейці сліпо тамували свій голод за дешевою російською енергією, Путін роками готував для них стратегічну пастку. Його фінансування, дезінформація і агенти впливу в екологічному русі збільшили залежність від Росії, зігравши вирішальну роль у запобіганні видобутку сланцевого газу в Європі, а також у припиненні Німеччиною ядерної енергетики під сильним впливом партій зелених, що виникли з фінансованого Москвою антиядерний рух в 1980-х рр. Майстер політичної та економічної війни, а також пропаганди, Путін переслідував як економічну вигоду Росії, так і отримання політичного впливу в подібних ситуаціях", - вважає Кемп.

Захід хоче вести до мінімуму економічний збиток через санкції, стверджує полковник. Країни-союзники України значно скоротити споживання газу серед побутових споживачів, також ціни на газ можуть сильно злетіти. Це викличе масове невдоволення виборців і нібито змусить політиків переглянути свою прихильність Україні і особливо жорстким санкціям проти РФ, заявив Кемп.

"Путін знає, як посилити тиск до тих пір, поки європейські країни не здадуться, в тому числі шляхом повного відключення енергопостачання. З цією загрозою, що нависла над їх головами, він буде маніпулювати припиненням вогню на саміті G20 в листопаді, заявивши, що мир може наступити, якщо він утримає Донбас, Крим і захоплену ним територію вздовж південного узбережжя України", - додав Британський полковник.

Свої ідеї кривавий диктатор намагатиметься аргументувати псевдореферендумами на окупованих територіях. Він звертатиметься не до українців, а до інших європейців. Путін спробує переконати світ, що багато економічних проблем нібито вирішаться, якщо санкції проти РФ послабляться. На думку Кемпа, ідеї диктатора можуть сподобатися і президенту США Джо Байдену, який вже заговорив про можливість поступок, і іншим політикам.

"У лідерів виникне спокуса вхопитися за мирну пропозицію Путіна, відмовившись від підтримки Зеленського. Досі говорили, що війна на виснаження йде на користь Україні. Ось-ось чекає серйозне випробування. Можливо, ця теза спочатку була побудована на помилковій передумові: Росія зазвичай погано починала війни в своїй історії, але з часом змогла задіяти свої величезні ресурси і людські ресурси. А українці повністю залежать від іноземного озброєння, техніки і розвідки", - вважає британський полковник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Жданов відповів, чи достатньо озброєна українська армія для контрнаступу.

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