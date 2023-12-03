Вони зауважили, що через поширену тезу про те, що український контрнаступ не мав значного прориву, майже непоміченим залишається найбільший здобуток ЗСУ.

На тлі циркуляції у західних ЗМІ тези про те, що український контрнаступ не мав значного прориву, майже непоміченим залишається найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя – перемога у Чорному морі.

На це звернув увагу історик Єльського університету Тімоті Снайдер, пише Голос Америки. "Загалом це пройшло повз, хоча насправді це щось значуще, а саме – ця морська перемога", – сказав Снайдер, додавши, що українцям "на загальний подив" вдалося стримати Чорноморський флот РФ (ЧФ РФ) і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном.

Колишній капітан фрегата Королівського флоту Великобританії Том Шарп додав, що "Україна здобула масштабну морську перемогу, не маючи власного військово-морського флоту". За його оцінкою, контроль РФ над окупованим Севастополем слабшає, що має величезні наслідки для Чорноморського флоту.

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За словами Шарпа, хоча велика увага приділяється успіху (або його відсутності) українського контрнаступу на суші, події в Чорному морі "періодично нагадують про його стратегічну важливість у цьому конфлікті".

Екс-капітан додав, що українські атаки на ЧФ РФ мають величезний моральний вплив на росіян. "Російський флот не дуже відомий своїм "високим моральним і бойовим духом" навіть у найкращі часи. Можна уявити, що зараз може бути все набагато гірше".

Вагу морських перемог України підтверджує і аналітик Стівен Бланк, у минулому професор з вивчення російської національної безпеки в Інституті стратегічних досліджень Військового коледжу армії США. Він вважає, що факти про морські перемоги України спростовують тези "так званої реалістичної опозиції щодо подальшої допомоги Україні", котра стверджує, що українці не в змозі виграти війну.

"Факти суперечать цим необґрунтованим твердженням. Наразі атаки України на ЧФ РФ приносять тактичні перемоги одна за одною", - підкреслив Бланк.

Він зауважив, що удари та успішні рейди ЗСУ неодноразово вражали російські морські цілі та штаб ЧФ РФ у Севастополі, що "підкреслює триваючий провал військово-морської стратегії та протиповітряної оборони Москви".

Особливо за відсутності достатньої авіації, зазначив Бланк, ці перемоги розкривають "стратегічний інтелект України в координації військових операцій". А їхня кінцева мета - "викинути Росію з Криму". Саме тому, як підкреслив Бланк, ці операції заслуговують на подальшу широкомасштабну західну підтримку.

Крім того, бртанський журналіст Пітер Дікінсон зазнаяив, що непокора, яку показали захисники острова Зміїний, "задала тон війні на морі, в результаті якої Україна досягла відверто приголомшливих успіхів" проти ЧФ РФ. За його словами, успіх ЗСУ на морі є нагадуванням про те, що, незважаючи на розмови про безвихідь чи глухий кут, російсько-українська війна "залишається надзвичайно динамічною".

"Чорноморська битва довела, що українська мужність і західна зброя є виграшною комбінацією. Це має спонукати західних лідерів припинити вагатися і таки надати Україні інструменти, необхідні для перемоги у війні", - підкреслив Дікінсон.

Ситуація в Чорному морі

Успішні операції військово-морськими дронами Sea Baby на Кримський міст перерізали логістичну артерію, якою окупанти поставляли зброю на фронт, а також показали незахищеність Кримського мосту, на оборону якого РФ витратила $1 млрд.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося частково знищити ЧФ РФ. Тепер у росіян немає тотального впливу на Чорноморський регіон. Тоді Зеленський зауважив, що у зв'язку з тим, що в тимчасово окупованому Криму ЗСУ досягли успіху, ситуація на фронті не є тупиковою.

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