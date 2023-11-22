Україні вдалося частково знищити Чорноморський флот Російської Федерації (ЧФ РФ).
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Fox News. У зв'язку з цим український президент зазначив, що ситуація на фронті не є тупиковою, оскільки в України є прогрес у Чорному морі.
"Кожен день я думаю, що ми досягли успіху. У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми дійсно знищили частину російського флоту. У них немає такого тотального впливу на Чорноморський регіон", - констатував Зеленський.
Операції України в районі Криму
ГУР неодноразово розповідало про проведені спецоперації в окупованому Криму та на Чорному морі. В результаті дій українських розвідників були вражені десантні кораблі ЧФ РФ.
Зокрема, 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил вдарила по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі. Тоді повідомлялося, що ЗСУ завдали успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі заводу. А 5 листопада командувач Повітряними силами Микола Олещук розповів, що на цьому заводі був вражений один з новітніх кораблів ЧФ РФ. 6 листопада стало відомо, що йдеться про ракетоносій "Аскольд".