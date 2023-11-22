Український президент зазначив, що в тимчасово окупованому Криму ЗСУ досягли успіху на Чорному морі.

Україні вдалося частково знищити Чорноморський флот Російської Федерації (ЧФ РФ).

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Fox News. У зв'язку з цим український президент зазначив, що ситуація на фронті не є тупиковою, оскільки в України є прогрес у Чорному морі.

"Кожен день я думаю, що ми досягли успіху. У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми дійсно знищили частину російського флоту. У них немає такого тотального впливу на Чорноморський регіон", - констатував Зеленський.

Операції України в районі Криму

ГУР неодноразово розповідало про проведені спецоперації в окупованому Криму та на Чорному морі. В результаті дій українських розвідників були вражені десантні кораблі ЧФ РФ.

Зокрема, 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил вдарила по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі. Тоді повідомлялося, що ЗСУ завдали успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі заводу. А 5 листопада командувач Повітряними силами Микола Олещук розповів, що на цьому заводі був вражений один з новітніх кораблів ЧФ РФ. 6 листопада стало відомо, що йдеться про ракетоносій "Аскольд".

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