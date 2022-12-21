Вони зазначили, що батарея Patriot однозначно зіб'є крилаті, балістичні ракети і російські бомбардувальники.

Система протиповітряної оброни (ППО) Patriot, яку США нададуть Україні, стане "важливим активом для захисту народу України проти російського варварського нападу на критично важливу інфраструктуру України".

Про це заявив посадовець Білого дому, передає Голос Америки. Він зазначив, що США тренуватимуть українських військових управлінню системою Patriot. Навчання відбуватимуться в третій країні.

У свою чергу експерти оцінили, чи стане в нагоді Україні ця система ППО. Зокрема, дослідник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян назвав надання цієї системи "гарною новиною".

Відео дня

Як заявив генерал США у відставці Беррі Маккефрі, батарея Patriot "однозначно зіб'є крилаті ракети, балістичні ракети і російські бомбардувальники". При цьому він підкреслив, що вартість ракети $4 млн, "тому немає великої доцільності в тому, щоб збивати нею іранські дрони, вартістю по $50 тис. кожен".

Маккефрі також уточнив, що щоб інтегрувати систему ППО, Україні знадобиться до 6 місяців.

Він також зауважив, що Україна отримає одну батарею Patriot, і зазначив, що США мають 50 таких систем.

Що таке система ППО Patriot

Система Patriot має складні радари, які визначають загрози, що наближаються, включно з крилатими та балістичними ракетами і запускають далекобійні ракети для їх перехоплення.

Системи ППО Patriot для України

В інформаційному просторі кілька тижнів поширюється інформація про те, що США готують до передачі України системи ППО Patriot.

Вчора низка американських ЗМІ повідомила, що 21 грудня президент України Володимир Зеленський відвідає США. Раптова поїздка збігатиметься з наміром адміністрації Байдена відправити новий пакет допомоги Україні, у який увійдуть системи ППО Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: