Станом на 8 березня військам РФ вдалося зайняти не менше 50% міста Бахмут.

Наступ армії РФ на сході українських територій досягне кульмінації, якщо окупантам вдасться зайняти Бахмут (Донецька область).

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що станом на 7 березня ЗСУ завершили контрольований відхід зі східного Бахмута через річку Бахмутка. Про це свідчать візуальні докази та супутникові знімки. Вже станом на 8 березня військам РФ вдалося зайняти майже половину Бахмута (не менше 50%, як уточнили в ISW).

Аналітики припускають, що тепер війська РФ сконцентрують свої атаки на північному заході й південному заході Бахмута (на північ від Опитного і на південь від ягідного, відповідно), щоб обійти річку Бахмутка.

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При цьому ворожим військам навряд чи вдасться швидко присунутися за межі Бахмута через відсутність відповідних ресурсів для початку маневрів, вважають в ISW.

Аналітики відзначають, більшість російських підрозділів виснажені й без додаткового підкріплення своїх сил не мають потенціалу, тому російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації.

Загроза захоплення Бахмута

Нагадаємо, що 6 березня українські генерали в рамках Ставки головнокомандувача оголосили про те, що ЗСУ продовжать оборону Бахмута.

За даними Генштабу, станом на 8 березня російські сили продовжують штурмувати місто.

Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив тривожне припущення про те, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити Бахмут.

При цьому ВСУ повідомляють, що утримують рубежі міста. Також ЗМІ повідомили, що військові могли відновити головний стратегічний міст на цьому напрямку.

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