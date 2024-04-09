Українські інженери вже вивчають новий російський танк.

У Росії був розроблений новий танк T-72B3M, призначений для придушення дронів за допомогою радіочастотних перешкод. Як відомо, наразі радіочастотні перешкоди є найкращим захистом від FPV-дронів. Однак у росіян, як завжди, пішло щось не так, і українські інженери вже розбирають трофейний танк.

Згідно з даними видання Forbes, розвідка України помітила російську бронеколону, і випустила по ній ударні FPV дрони. Але глушилки зробили свою справу і українські дрони почали падати як мухи.

"Це було схоже на щось із "Божевільного Макса. На піддоні росіяни склали жахливу конструкцію з усього, що в них було. По колу три панелі патч-антен 800/900/2.4/5.8, до всього цього додалися блоки на 700-1000 діапазони. Усе це було пов'язано мотузками", - повідомив експерт із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.

Зі зрозумілих причин українські військові не розповідають, як їм вдалося подолати стіну перешкод, що випускається новим російським танком, який очолював цю колону. Однак відомо, що український FPV дрон подолав стіну перешкод і влучив у танк.

Як повідомляє видання, танк не був знищений, а лише був виведений з ладу. Але після влучання дроном, водій танка не зміг впоратися з керуванням і танк врізався в зруйнований БТР і заплутався в дроті. Екіпаж танка швидко покинув його.

Незважаючи на те, що танк перебував усього за 400 метрів від російських позицій, українські військові змогли відігнати танк на свої позиції.

І, судячи з усього, українські фахівці змогли розкрити всі секрети цього танка, і наступного разу шукатимуть способи перемогти його швидше.

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Під час наступу в районі Тернів на Донеччині, російський танк Т-72Б3М, укомплектований різноманітними системами радіоелектронної боротьби, який отримав прізвисько "цар-РЕБ", очолював атакувальне угруповання.

Метою танка було забезпечення захисту колони від атак українських дронів, але місія не була виконана успішно. Українським військам вдалося знищити танк за допомогою дрона FPV, після чого захопити його як трофей.

Українські експерти провели аналіз обладнання радіоелектронної боротьби на захопленому російському танку Т-72Б3М, який отримав назву "цар-РЭБ". Основні результати дослідження були опубліковані Сергієм Бескрестновим, також відомим як Сергій Флеш, у його Телеграм-каналі.

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