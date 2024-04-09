Росіяни роблять відчайдушні спроби захиститися від українських БПЛА.

Українські спеціалісти проаналізували склад "цар-РЕБу" на виведеному з ладу російському Т-72Б3М. Першими висновками у своєму Телеграм-каналі поділився Сергій Бескрестнов, більше відомий як Сергій Флеш.

За словами эксперта, базовий виріб складається із 6 антен та 6 модулів. Він має:

• 2 антени на 800Мгц і 2 модулі по 50 Вт;

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• 2 антени на 900Мгц і 2 модулі по 50 Вт;

• 2 антени на 2.4ГГц і два модулі по 50 Вт.

"Всі антени патч типу. Тобто антени, спрямовані з діаграмою 60-70 градусів. Тому на танку їх було три на всі боки", – говорить Сергій Флеш. – "Модулі не мають активного охолодження. Все зібрано на радіаторах. Модулі перешкод китайські, живлення 28 вольт".

Головне питання полягає в тому, на що такий комплекс здатен. За словами спеціаліста, "цар-РЕБ" може створювати перешкоди для квадрокоптерів типу Mavic на дальності 500-800 м. Якщо казати про FPV-дрони з системою радіокерування ExpressLRS, то тут дальність становить 50-150 м.

ЗСУ захопили танк з РЕБ

Російський Т-72Б3М з дивною конструкцією із різних комплексів радіоелектронної боротьби, прозваною "цар-РЕБом", очолював атаку в районі Тернів на Донеччини.

За задумкою росіян, танк мав прикрити штурмову колонну від українських дронів, однак зі своєю задачею він не справився. Українці вразили танк FPV-дроном. Згодом бойову машину вдалося затрофеїти.

Українські дрони стають небезпечнішими

Незабаром такий захист може виявитись взагалі не ефективним проти українських БПЛА, адже останні невпинно еволюціонують. Нагадаємо, ще у березні стало відомо, що українські військові почали запускати по росіянах FPV-дрони, які мають машинний зір.

Такий дрон може прямувати до цілі на кінцевому етапі самостійно, без допомоги оператора. Це значною мірою нівелює радіоелектронну боротьбу.

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