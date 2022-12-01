Також Джо Байден і Еммануель Макрон мають намір продовжувати надавати Україні потужну бюджетну підтримку.

Президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон обіцяють надати Україні системи протиповітряної оборони та обладнання, необхідне для ремонту енергетичної мережі, йдеться у спільній заяві Байдена і Макрона, що була оприлюднена після їх зустрічі у Вашингтоні.

Президенти рішуче засудили агресивну війну Росії проти України та обстріли цивільного населення й цивільної інфраструктури, зазначивши, що ці дії є воєнними злочинами, винуватці яких мають бути притягнуті до відповідальності.

Також Байден і Макрон засудили незаконну спробу Росії анексувати суверенну українську територію, що є порушенням міжнародного права.

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Сполучені Штати та Франція підтверджують незмінну підтримку захисту суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи надання Україні політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

"Це включає надання значних ресурсів для підтримки стійкості українського цивільного населення взимку, включно з посиленням поставок систем протиповітряної оборони та обладнання, необхідного для ремонту енергетичної мережі України", - сказано у заяві.

Сполучені Штати та Франція планують продовжувати співпрацю з партнерами та союзниками для координації зусиль щодо надання допомоги, зокрема на міжнародній конференції, яка відбудеться в Парижі 13 грудня 2022 року.

Вони також мають намір продовжувати надавати потужну пряму бюджетну підтримку Україні та закликати міжнародні фінансові установи збільшити свою фінансову підтримку.

Крім того, Байден та Макрон заявили про непохитну рішучість притягнути Росію до відповідальності за задокументовані акти жорстокості та воєнні злочини, скоєні як її регулярними збройними силами, так і її довіреними особами, включно з найманцями, такими як бойовики ПВК "Вагнера" та іншими, через підтримку міжнародних механізмів відповідальності.

Також Сполучені Штати та Франція мають намір допомогти Україні подолати наслідки війни.

Масовані удари РФ по Україні та реакція світу

З 10 жовтня Росія прицільно б'є по критичній інфраструктурі України. У результаті останньої, наймассовішої, атаки енергосистему спіткав блекаут: мільйони українців залишилися без світла, води, тепла і зв'язку.

З огляду на це західні партнери зосередились на поставках Україні енергообладнання та додаткових систем ППО. Наразі на озброєнні у ЗСУ є передові NASAMS та Iris-T. 30 листопада США заявили про наміри профінансувати виробництво нових установок NASAMS.

Найближчим часом на Україну чекають ще кілька великих ракетних ударів, вважають західні аналітики. Військових тривожить авіаційна активність РФ на аеродромах "Енгельс" та "Енгельс-2".

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