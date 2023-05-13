За словами головнокомандувача, він запам’ятав два моменти.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту "Рік. За кадром. Генерал" розповів, що чим йому найбільше запам’яталося 24 лютого 2022 року. Це було два "цікавих" моменти.

"Перший - це, коли це все розпочалося, то я обдзвонив кожного командувача… Або я йому казав, що почалося (повномасштабне вторгнення Росії - УНІАН)..., або командувач мені доповідав, що уже якісь дії почалися, що він виконує. Це було дуже коротко", - зазначив він.

За словами Залужного, у відповідь командувачам він казав: "Тримайся. Ти знаєш, що робити".

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Генерал уточнив, що другим моментом, який йому запам’ятався був телефонний дзвінок з-за кордону о 5-й ранку із вибаченнями від людини, яка йому "була не дуже приємна".

Він додав, що деталі цієї розмови та особу співрозмовника зможе оприлюднити вже після перемоги, бо зараз не хоче нашкодити цій людині.

"І далі почалася звичайна командирська робота. Звичайні командирські будні з безсонними ночами та нервами…", - сказав Залужний.

Заяви Залужного - деталі

Раніше Залужний розповів про те, як він переживає загибель українських військових та чи плакав він з початку повномасштабного вторгнення.

Головнокомандувач також наголосив, що Росія ретельно готувалася до 24 лютого, проводячи підготовку в усіх сферах відповідальності своїх збройних сил. Тоді РФ мала на меті знищення української державності.

На його думку, у перші дні повномасштабної війни росіяни не очікували на спротив українців. Однак наразі, незважаючи на численні втрати серед свого особового складу, російські військові продовжують свідомо їхати до України, щоб вбивати українців.