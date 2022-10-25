Президент вірить, що спільно з ООН Україні вдасться досягнути ще більше позитивних результатів.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що кожен, хто намагається повернути мир в Україну, бореться і за те, щоб мир і безпека були можливі для усіх інших народів на планеті.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні у світі відзначається День ООН. Саме цього дня в 1945 році набрав чинності Статут ООН. Він був написаний і ухвалений не як щось ритуальне - це не порожня формальність", - сказав Зеленський.

Відео дня

За його словами, це один із базових документів, який має працювати для підтримання миру і міжнародного правопорядку.

"Має працювати. І буде працювати. Зокрема, і цього ми досягаємо нашою боротьбою проти незаконної і неспровокованої російської збройної агресії. Кожен, хто намагається повернути мир для України, бореться і за те, щоб мир і безпека були можливі для усіх інших народів на землі", - підкреслив Зеленський.

Президент подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу за співпрацю і за те, що він "дійсно на захисті Статуту ООН та глобального миру".

"Ми вже досягли хороших результатів разом - це і звільнення наших полонених, яких утримують в Росії, це і експортна "Зернова ініціатива", яка дозволяє зняти гостроту продовольчої кризи у світі, це і різнопланова співпраця в структурах ООН. Я дякую за сприяння в усьому цьому. І вірю, що зможемо досягнути ще більшого", - підсумував Зеленський.

Також Зеленський наголошує, що ця зима буде найскладнішою в історії України.

Готовність України до зими: що відомо

За даними Офісу генпрокурора, за вісім місяців війни російські окупанти атакували об'єкти електроенергетики України 85 разів, із них 51 - у жовтні.

Найбільше ударів по об'єктах критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4 та у Києві – 4.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в газосховищах України достатньо газу, щоб пройти зиму. Однак про складну зиму вже попередили й в "Нафтогазі". За словами глави відомства Юрія Вітренка, на території України зруйновано майже 40% енергооб'єктів. Крім того, практично не залишилося нафтопереробних заводів, що працюють.

"Останнім часом Росія неодноразово робила атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводило до відключення електроенергії на значній частині країни. У газовому секторі "Нафтогазу" вдалося зберегти майже довоєнний рівень. Але виробництво продовжує зазнавати ударів. Численні співробітники вже загинули - не тільки тому, що воювали на фронті, але й на своїх робочих місцях", - розповів голова "Нафтогазу".

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