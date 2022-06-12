Як зазначив Зеленський, "маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство і кожен удар по нашій країні".

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку, але Донбас тримається.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні увечері, 11 червня.

"Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Я пишаюся всіма нашими захисниками, я пишаюся нашими захисницями, які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів вже на довгі тижні та тримають нашу оборону потужно. Пам'ятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Вже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, в тому числі й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже близько 32 тисяч мертвих душ. Заради чого? Що це вам дало, Росія? Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією", - сказав глава держави.

Але, як зазначив Зеленський, "повинні зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство і кожен удар по нашій прекрасній країні".

Ситуація в Сєвєродонецьку:

Станом на 11 червня 2022 року в Сєвєродонецьку Луганської області тривали гострі вуличні бої, третину міста контролювали Збройні Сили України.

У місті відсутні водопостачання та електрика.

Перебиті підводять високовольтні лінії. 70% підстанцій по місту знищені в результаті обстрілів. Обстрілюються житлові квартали. Вулиці по периметру міста повністю зруйновані

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