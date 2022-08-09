Прикордонники виявили великий схрон зброї \ фото ДПСУ

Поблизу кордону з Білоруссю українські прикордонники спільно з поліцейськими, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, який залишили російські окупанти.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

фото ДПСУ

"У дерев’яному ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками", - зазначили у ДПСУ.

У відомстві додали, що крім боєприпасів, у схроні був одяг військовослужбовців збройних сил РФ.

фото ДПСУ

Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх передадуть на потреби ЗСУ.

фото ДПСУ

Як повідомляв УНІАН, 17 липня на Чернігівщині прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками виявили схрон з боєприпасами. Його знайшли під час відпрацювання території, що була тимчасово окупована росіянами. Крім цього, вони замінували покинуту будівлю одного з сіл Корюківської територіальної громади, встановивши розтяжку.

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