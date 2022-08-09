У дерев’яному ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни.

Поблизу кордону з Білоруссю українські прикордонники спільно з поліцейськими, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, який залишили російські окупанти.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"У дерев’яному ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками", - зазначили у ДПСУ.

У відомстві додали, що крім боєприпасів, у схроні був одяг військовослужбовців збройних сил РФ.

Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх передадуть на потреби ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня на Чернігівщині прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками виявили схрон з боєприпасами. Його знайшли під час відпрацювання території, що була тимчасово окупована росіянами. Крім цього, вони замінували покинуту будівлю одного з сіл Корюківської територіальної громади, встановивши розтяжку.

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