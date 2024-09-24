Ввечері у вівторок, 24 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Запоріжжя, зруйнувавши будинки та поранивши людей.

Про наслідки чергової атаки розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі, що двоє з шести постраждалих потрапили до лікарні. "У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки. Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", - написав він.

В поліції Запорізької області пишуть, що в період з 21:30 до 21:52 окупанти завдали по місту чотири удари. За попередніми даними, били КАБами.

Відео дня

Інформація оновлюється...

Вас також можуть зацікавити новини: