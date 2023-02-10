Також російські війскові терористи продовжують здійснювати фільтраційні заходи на окупованій частині Херсонської області.

У Запорізьку область російські загарбники завезли завербованих ув'язнених для поповнення втрат, яких вони зазнали у війні проти України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області російські окупанти привезли найманців з так званої ПВК "Вагнер", з числа завербованих ув’язнених", - йдеться у повідоменні.

"Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ РФе проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам", - додали в Генштабі.

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Удар по Запоріжжю сьогодні: що відомо

Сьогодні, 10 лютого, рано вранці Росія атакувала об‘єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, окупанти вдарили по Запоріжжю - це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака по місту. За годину у Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також вибухи пролунали у Харкові та Дніпрі. У деяких областях спрацювала працює ППО - збивали ракети та "шахеди".

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