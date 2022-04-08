Так, у Житомирській області викрили ботоферму спецслужб Росії.

Служба безпеки України ліквідувала ворожі агентурні мережі, які здійснювали кібертеракти та інформаційні диверсії проти України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

Зазначається, що масштабні спецоперації з викриття російських агентів відбулися у різних регіонах.

Так, у Житомирській області викрили ботоферму спецслужб Росії. "Цей "інкубатор" з десятків тисяч фейкових акаунтів здійснював кібератаки на державні інформресурси та системи об'єктів критичної інфраструктури", - мовиться у дописі.

У Києві було затримано "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським інформагентством "Россия сегодня", поширюючи кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари" з Росії.

Крім того, у Кіровоградській області було затримано посадовця одного з судів, який у соцмережах закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував агресію Росії.

Також на Черкащині було викрито двох колаборантів, які поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті та виправдовували бомбардування українських міст.

"За фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти нашої держави", - підкреслили у СБУ.

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