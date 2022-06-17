За словами президента, США щотижня посилюють підтримку України.

Цього тижня українська армія має вагомі результати на передовій - саме завдяки підтримці США.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Загалом тиждень був максимально корисним для України - на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій - саме завдяки підтримці США", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, США до кінця червня планують передати Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Крім того, США виділили Україні новий пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пакет включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис. снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon, тисячі приладів захищеного радіозв'язку та приладів нічного бачення, інші оптичні прилади.

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