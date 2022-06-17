Наслідки бездіяльності були б страшнішими, підкреслив він.

Якби США не надали Києву підтримку в протистоянні російській агресії, то в Європі почався б хаос, а Росія продовжила вторгнення в інші країни.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден в інтерв'ю агентству AP.

"Я президент Сполучених Штатів. Справа не в моєму політичному виживанні. А в тому, що краще для країни. Без жартів. Так що ж станеться? Що станеться, якщо найсильніша структура, НАТО, відійде від російської агресії, коли понад 100 000 солдатів марширують через кордон, щоб спробувати окупувати і знищити культуру цілого народу. Що ж тоді, що далі?"- сказав він.

На думку Байдена, далі б послідував хаос в Європі.

"Ви б побачили, що вони (російські війська) рушили б далі. Ви вже бачили, що вони роблять в Білорусі. Що відбуватиметься в сусідніх країнах. Що б сталося в Польщі, Чехії та інших країнах-членах НАТО? Що б Китай подумав про Тайвань, що КНДР би подумала про ядерну зброю?"- заявив американський президент.

Водночас Байден нагадав як попереджав, що допомога Україні коштуватиме дорого.

"Це не безкоштовно, але наслідки бездіяльності були б страшніші", - підкреслив він, відповідаючи на питання про зростання цін в США.

Вас також можуть зацікавити новини: