Серед поранених п’ятеро дітей, троє із них перебувають у лікарні.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що рятувальну операцію на місці удару російської ракети у передмісті Дніпра завершено.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні. Кількість поранених зросла до 25, п’ятеро із них - діти.

"Вже завершилася рятувальна операція у місті Підгородне на Дніпропетровщині, де російська ракета зруйнували будинки. 25 людей отримали поранення, з них п’ятеро - діти", - зазначив президент.

Відео дня

Зеленський нагадав, що це 6-річний Давид, 15-річний Олександр та 11-річний Денис, які перебувають у лікарні у тяжкому стані, а також 17-річна Ліза та 10-річна Кіра, які лікуються вдома.

"Боляче бачити такі звіти", - наголосив він.

Глава держави також уточнив, що удар, який забрав життя 2-річної дівчинки Лізи, був нанесений, ймовірно, ракетою "Іскандер".

Він висловив співчуття рідним та близьким вбитої росіянами дитини.

Окупанти вдарили ракетами по Підгорному у Дніпрі

Ввечері 3 червня росіяни вдарили ракетою по передмістю Дніпра - місту Підгородне.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, були частково зруйновані. Також пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин та газопроводи.

Вночі 4 червня з-під завалів дому дістали тіло 2-річної дівчинки.

Раніше повідомлялося про 22 постраждалих, п’ятеро з яких - діти.

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