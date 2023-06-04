Всім постраждалим надали допомогу, а найважчих госпіталізували.

Жителі постраждалих від російського удару багатоповерхівок Підгородного Дніпропетровської області розповіли подробиці трагедії. В результаті атаки постраждали 22 людини, з яких п'ять дітей - троє хлопців 6, 11 і 15 років та дві дівчини 11 і 17 років, а дворічна дівчинка загинула.

Валентині Іванівні 68 років. Вона жила в будинку, який знищили росіяни, з 2013 року. На момент удару з жінкою в квартирі була кішка Буся, адже чоловіка вона втратила ще п'ять місяців тому

"Кішка зникла, я її бачила живою ще, коли мене холодильником привалило. Коли мене сусід витягав з-під холодильника, вона сиділа в дверному отворі в кухні. Далі мені вже було не до кішки, я була сама в шоці. Я здивована, як я вижила, квартири ж немає. Я була на кухні, і це мене врятувало, тому що залишилася стінка кухні. На мене впав холодильник, а потім дивлюся – все сиплеться. Мене відвезли в лікарню, надали допомогу", – розповіла жінка в коментарі "Суспільному".

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В результаті ракетного удару загинула дворічна Ліза. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що загиблої мама дівчинки знаходиться в реанімації з політравмою.

"Батько був на чергуванні, і як мені розповіли він сам особисто розгрібав завали і витягав свою дружину і свою дочку. Уявіть тільки масштаб цієї трагедії", – повідомила чиновниця.

Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі телемарафону повідомив, що загибла дівчинка з мамою перебували в квартирі біля епіцентру удару, через що їх затиснуло будматеріалами та плитами.

Ще одна мешканка будинку Олена розповіла, що особисто знала сім'ю загиблої Лізи.

"Маленький дитинка, хороша, Лізочка звали. Вони не так довго живуть тут, але поганого нічого сказати не можу, нормальна сім'я", – поділилася жінка.

Її квартира розташована на першому поверсі зруйнованого будинку. На момент удару Олена з чоловіком перебувала в двох кілометрах від місця трагедії, а вдома був її 15-річний син. Хлопчик зараз знаходиться в реанімації.

Пошукові роботи на місці події вже завершилися. Комунальники приступили до прибирання наслідків обстрілу.

Удар по Підгородному - головні новини

Росіяни 3 червня вдарили ракетами по передмістю Дніпра - місту Підгороднє. Російський "Іскандер" влучив між двох багатоповерхівок, майже знищивши їх. На момент атаки в будинках знаходилися люди, сигнал тривоги не пролунав.

Президент Володимир Зеленський показав відео з місця попадання ракета. За його словами, Росія "в черговий раз доводить, що є країною-спонсором тероризму", і "за все скоєне проти нашої держави і людей росіяни понесуть відповідальність".

Вночі під час розборів завалів рятувальники знайшли тіло дворічної дівчинки. Всього постраждали 22 людини, з них п'ятеро дітей.

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