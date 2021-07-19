Хлопець не розповідав матері, що захищає Батьківщину на фронті.

Загиблий 14 липня в районі проведення ООС на Донбасі 19-річний танкіст Олександр Юрков планував одружитися, проте не встиг. У хлопця залишилися наречена, мати та сестра.

Про це пише "Обозреватель".

Загиблого воїна у п'ятницю поховали в рідному селі на Дніпропетровщині. На прощання з хлопцем попри активну зайнятість місцевих у зборі врожаю прийшли близько сотні людей.

Матір Сашка каже, що він ніколи не розповідав їй, що воює на Донбасі. Коли їй повідомили про смерть сина, жінка спочатку не одразу зрозуміла, що сталося.

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"Вона думала, що він у Новомосковську, на навчаннях. Його призвали в армію у вересні минулого року, йому тільки виповнилося 18 років. Він закінчив коледж і через кілька місяців йому прийшла повістка. Усе відбулося дуже швидко, воєнком сказав: "Збирайся, завтра їдеш". А трохи пізніше він сказав матері, що уклав контракт на військову службу. Але про те, що вже воює на фронті, ні слова не говорив. Мама була впевнена, що він в учебці. Найімовірніше, не хотів її хвилювати", – розповідає одна з односелиць загиблого захисника.

Сашко був єдиним чоловіком у родині - його та сестру виховувала мама. Знайома родини розповідає, що він був чуйним і спокійним.

"Якщо хто з сусідів попросить по городу допомогти, щось порубати, він ніколи не відмовить. І в своєму будинку теж він усе робив. Лавку мамі поставив, дерево спиляв. Його сестра вчиться в інституті, тож мама тепер фактично залишилася одна. Вона, бідолашна, ніяк повірити не може, що Саші немає. Ходить на його могилу і плаче, адже він зовсім молодий...", – каже жінка.

У хлопця, окрім рідні, залишилася наречена Люба. З нею він познайомився в інтернеті. Дівчина каже, що після закінчення контракту вони збиралися одружитися. Молоді люди вже провели заручини в церкві. У вільний від служби час Саша приїжджав до Люби в гості - його знали друзі дівчини.

"Саша завжди все говорив прямо, але тихим голосом. Вони з Любою доповнювали одне одного: він такий спокійний, а Люба дуже емоційна. Він дуже беріг і ніжно ставився до Люби, використовував кожну можливість, щоб приїхати сюди й провести з нею час. Усім друзям Люби він дуже подобався, і батюшці, який проводив заручини, теж", – розповідає мама дівчини.

Про смерть коханого дівчина дізналася випадково, але продовжувала писати йому: "Сашо, де ти, озовися...".

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Автор: Юрій Годован