Спостерігається велика активність ворожих розвідувальних дронів.

На півдні спостерігається дуже висока активність ворожих розвідувальних дронів, які збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України - полковник Наталія Гуменюк заявила, що це викликано тим, що було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

"Вони зараз намагаються максимально замістити собою той А-50, що почив непланово для росіян. Зараз активність ворожих розвідувальних дронів надзвичайно висока в нашій зоні відповідальності", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Відео дня

Гуменюк повідомила, що за минулу добу понад сто дронів подібного типу було зафіксовано вздовж лінії бойового зіткнення і на глибші регіони.

"Вони намагаються збирати ту інформацію, яку вже більше не передасть А-50. І саме через це ми бачимо не специфічну активність тактичної авііації, яка більше тримається у віддалені в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних", - наголосила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України .

Збиття А-50 - останні новини

Видання Forbes написало, втрата літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 для росіян дуже відчутна. Зазначає, що точно не знають як українські сили збили один із восьми літаків радіолокаційного попередження А-50У російських ВПС у п’ятницю, але розуміють, що таким чином росіянам закривають очі та не дозволяють контролювати український повітряний простір.

Видання зауважує, що літаки А-50 допомагають російському командуванню стежити за активністю українських Повітряних сил та, зокрема, оперативно виявляти запущені Україною ракети та безпілотники.

Вчора, 25 лютого, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у Росії залишилося лише шість літаків далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50. При цьому додав, що ще один А-50 "впаде", і цілодобове чергування доведеться припиняти.

Як відомо, 23 лютого українські бійці збили російський літак А-50 над Азовським морем. Це був вже другий збитий російський літак такого типу.

Вас також можуть зацікавити новини: