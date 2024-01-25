Юсов впевнений, що Україна і Росія висновкам один одного зараз не будуть довіряти, відповідно, треба залучати третю сторону.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що заява Росії про використання аеродрому в Бєлгороді у так званих гуманітарних цілях у той час, як небо там закрите для цивільної авіації, звучить дуже дивно.

"Висновки зараз представляти зарано, але сценарії могли бути абсолютно різні. Взагалі, коли ми говоримо про Білгород, то використання цього летовища у так званих гуманітарних цілях, про які вони говорять, дуже дивно звучить. Нагадаємо, що для цивільної авіації небо там закрите. Стосовно того, що там відбувається, то це поруч з лінією фронту, тому ця територія фактично перебуває в режимі бойових дій. І Бєлгородщина сьогодні, поруч з Москвою і Кримом, є в топі по насиченості російськими засобами ППО та ПРО, а також розрахунками ПЗРК, які там активно використовуються", - сказав Юсов для Еспресо.

Він нагадав, що росіяни неодноразово збивали свої літаки. Також того дня і Україна, і Росія використовувала свої безпілотники. Над Білгородом працювали українські розвідувальні БПЛА, а росіяни запускали дрони-камікадзе.

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"Якщо відштовхуватися від російської інформації за кількістю людей на борту Іл-76, то літак був завантажений на 1/3. А що тоді там було ще? Враховуючи, що літак вже здійснював перекидання ракет, зокрема для С-300 та С-400, то цілком міг бути й такий вантаж. Власне, інформація про кількість охоронців на борту, то вона взагалі не витримує жодної критики. Уявити собі, що московські загарбники лише трьох охоронців поставили на борт, де перебувають 65 українських захисників, це було б дуже наївно з нашого боку. Тому це все потребує максимально повного доступу, а це можна зробити лише у форматі міжнародного розслідування", - заявив Юсов.

Він впевнений, що Україна і Росія висновкам один одного зараз не будуть довіряти, відповідно, треба залучати третю сторону. За його словами, Україна готова максимально відкрито до такого розслідування, а з боку Росії такої готовності не спостерігається.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом - заяви ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, для чого використовувався російський літак Іл-76, який напередодні впав у Росії, та деталі про підготовку до обміну, який так і не відбувся.

Юсов також прокоментував начебто "списки" українських військовополонених, яких мали обміняти 24 січня, наголосивши, що цю інформацію країна-агресор не подає офіційно, тоді як її "навмисно вкидає російська пропаганда".

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