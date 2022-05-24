Він наголошує, що для всіх українських дипломатів абсолютний пріоритет - це зброя та боєприпаси для України.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що всі партнери нашої країни погоджуються, що боротьба України у війні проти Росії - це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що сьогодні, 23 травня, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, який розпочав свою роботу, він говорив про потребу надати Україні все необхідне для порятунку життів українців.

"Усі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії - це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашої спільної свободи. А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну і невідкладну допомогу, передусім зброєю", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що кожні його міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших закордонних аудиторій обов'язково стосується цієї тематики.

"І я вдячний усім. Усім тим нашим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння і боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія", - сказав він.

Зеленський додав, що сьогодні, як і щодня, він працював над тим, аби тиск на Росію був посилений. "Наші представники у Давосі працюють над тим, щоб Україна отримала більшу фінансову і гуманітарну підтримку. А для всіх дипломатів нашої держави абсолютний пріоритет - це зброя і боєприпаси для нашої держави", - підкреслив президент.

Нагадаємо, президент наголошує, що чисельність окупаційних сил Російської Федерації на Донбасі переважає українські сили за співвідношенням "один до двадцяти".

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