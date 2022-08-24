Цей саміт має відбутися наступного року.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що "Саміт майбутнього" міг би пройти в Україні.

Про це він сказав у своєму виступі на засіданні Ради Безпеки ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

"Пан генеральний секретар, шановний Антоніу Гуттеріш, має амбітний намір наступного року організувати "саміт майбутнього". Ми підтримуємо цей намір. І наголошуємо: щоб будувати майбутнє, потрібно залишити на смітнику історії те, що завжди заважало людству жити у мирі, а саме - агресію та колонізаторські амбіції. Тобто те, з чим Росія прийшла в Україну", - зазначив глава держави.

Він додав, що вірить, що побудувати майбутнє дійсно вийде.

"Було б дуже непогано і символічно, що такий саміт міг би пройти й в Україні. Тому, що саме на нашій території, на території України, зараз вирішується, чи буде взагалі майбутнє у нас, чи буде взагалі у світу майбутнє. Це вирішується і на Запорізькій атомній електростанції, і в наших морських портах, і на Донбасі, і в Криму. Наша незалежність - це ваша безпека. Безпека всього вільного світу", - підкреслив Зеленський.

Допомога Україні:

24 серпня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

До пакета військової допомоги від Сполучених Штатів Америки увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари.

Раніше повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1 мільярд доларів. Зокрема, він передбачає додаткові боєприпаси для HIMARS, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4.

Вас також можуть зацікавити новини: