Саме ці слова будуть асоціюватись з РФ, поки ця держава хоче бути державою-терористом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для "всіх недурних людей" у Росії зрозуміло, що Україна переможе, і це лише питання часу та отримання сучасної зброї.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова "обвал", "дефіцит" і "бідність" – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом", - зазначив президент.

Він нагадав, що російські окупанти втратили понад 35 тисяч солдатів в Україні.

"І це ще консервативна оцінка. І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає", - сказав Зеленський.

Глава держави впевнений, що для "всіх недурних людей у самій же Росії" зрозуміло, що Україна переможе, і це лише питання часу.

"Це питання, на жаль, втрат, яких ми зазнаємо, передусім людей. Це питання сучасної зброї, яку ми маємо отримати й обовʼязково отримаємо", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський назвав небезпечними заяви Лукашенка щодо участі у війні проти України. Глава держави нагадав, що Україну регулярно обстрілюють ракетами з території Білорусі.

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